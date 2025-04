Despiden a Alejandro, joven devorado por tiburones en Cancún: “Eres un niño hermoso”

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Familiares y amigos se despidieron de Alejandro Cortés González, un joven turista estadounidense de 20 años que falleció en las playas de Cancún luego de ser devorado por tiburones, tras salvar a una amiga de morir ahogada en el mar.

Fue el pasado 20 de abril en Playa Chac Mool, que Alejandro desapareció luego de lanzarse al mar para rescatar a una de las amigas con las que viajó de vacaciones a nuestro país; aunque logró salvarla, él fue arrastrado por la corriente y no volvió a emerger.

Tras casi 72 horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado por bañistas y rescatistas. Los restos presentaban signos de haber sido devorados por la fauna marina, dejando únicamente la cabeza intacta, lo que permitió su identificación.

En medio del dolor, familiares y amigos han compartido emotivos mensajes en redes sociales para despedirse de Alejandro. Su amiga Darcy escribió en Instagram:​

"Realmente nos tomaste por sorpresa. Alejandro, eres un niño hermoso y hermoso. Te amo y te extraño mucho. He pasado los últimos días estudiando cómo estás en todas partes. La persona más talentosa y apasionada, no solo para ti, sino para la gente que te rodea. Fuiste el mejor en cada habilidad que pusiste tu corazón y lo sabías, lo cual me alegra mucho saber que sabías lo especial que eres. Tus gestos, risa, actitud, gusto musical, impulso artístico, la forma en que te sostienes- nunca ha habido y nunca habrá alguien como tú y todos nos aferraremos a eso para siempre".

Darcy también recordó a Alejandro en los pequeños detalles de la vida cotidiana y exhortó a sus seguidores a valorar cada momento con sus seres queridos:

"Estás en cada cafetería, cada tienda de segunda mano, cada taza, cada falda larga, en el horizonte de la ciudad desde el este de Jefferson, cada CD de radio de coche, cada bandana, cada paloma, cada botella de desinfectante, y muchos más lugares de los que aún no me he dado cuenta. seguirás rodeando a aquellos que te aman tanto y profundamente y siempre te veremos. Para todos los demás, salgan afuera, hagan algo de arte, eviten la IA, alimenten a una paloma y abracen a sus amigos más fuerte", se lee en la publicación de la chica.

¿Quién era Alejandro Cortés González?

Alejandro Cortés González era un talentoso joven apasionado por las artes. Estudiaba el tercer año en el College of Creative Studies en Detroit y era egresado de la Saginaw Arts and Sciences Academy. Su talento quedó plasmado en proyectos como el Great Mural Project de Riverfront Saginaw, donde pintó un mural con temática de gatos. Además de su vida académica y artística, trabajaba como barista en el café Sips 476 y recientemente había comenzado a aprender a tocar el arpa, reflejando su inquietud creativa en distintas disciplinas.

