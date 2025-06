Detectan intento de trampa con gafas inteligentes para examen universitario en Michoacán

Durante la primera jornada de exámenes de ingreso para el área de la Salud en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), un aspirante fue sorprendido utilizando gafas inteligentes para intentar grabar la prueba aplicada por el Ceneval.

La irregularidad fue confirmada por el secretario general de la UMSNH, Javier Cervantes Rodríguez, quien señaló que el incidente representa una falta grave. “Se descubrió a un aspirante que ingresó con gafas inteligentes, con lo que pretendía video grabar el examen de admisión del área de la Salud, lo cual representa una ilegalidad por lo que se procederá legalmente ante las instancias correspondientes”, afirmó.

El examen, que reunió a más de 5 mil aspirantes solo en su primer día, se desarrolló con normalidad salvo por este caso, del que no se han reportado precedentes similares hasta el momento.

Rechazan actos fuera de la norma

Cervantes Rodríguez insistió en que no se permitirá ningún intento por romper las reglas del proceso de admisión: “Invitamos a los estudiantes a realizar su examen apegados a la convocatoria. No toleraremos ningún tipo de ilegalidad en este proceso”, advirtió.

La aplicación del examen continuará durante toda la semana hasta el 27 de junio y contempla programas de alta demanda como Médico Cirujano, Nutrición, Fisioterapia y Rehabilitación.

“No hay recomendados”, asegura la rectora

En medio del arranque del proceso, la rectora Yarabí Ávila González reiteró que no hay cabida para el favoritismo ni las recomendaciones dentro de la Universidad Michoacana. “No hay recomendados, no hay consentidos, ingresa a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo quien se preparó y quien de verdad tiene esa vocación y esa pasión para estudiar las carreras del área de Ciencias de la Salud”, expresó ante medios, padres de familia y funcionarios.

La rectora estuvo acompañada por autoridades universitarias, representantes de las casas del estudiante y una notaria pública que dio fe del proceso, el cual es vigilado por el Ceneval.

Este martes se aplicarán los exámenes para las carreras de Cirujano Dentista, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Químico Farmacobiología. La universidad reiteró que no se permite ingresar con dispositivos electrónicos ni alimentos, y pidió puntualidad para el inicio de la evaluación a las 8:00 a.m.

