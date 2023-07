Detienen a padres que golpearon a maestra en Cuautitlán Izcalli

agresión de dos padres de familia a una maestra de un jardín de niños en Cuautitlán Izcalli, la pareja detenida. A unas horas de que se hizo viral lade un jardín de niños enla pareja detenida.

De acuerdo con versiones preliminares, elementos de la policía de investigación del Edomex aprehendieron a Jesús ‘N’ y Laura ‘N’ en las inmediaciones de un Ministerio Público, adonde acudieron para levantar una denuncia por agresiones contra su hijo.

Los detenidos fueron denunciados por Brenda ‘N’, maestra del kinder Frida Khalo, a quien golpearon y amenazaron de muerte con arma de fuego, por presuntamente haber agredido a su hijo.

La maestra, a quien se le otorgaron medidas de protección por parte de Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), declaró que Jesús ‘N’ la amenazó con privarla de la vida: “(me dijo que) ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido, que él es la ver…de Izcalli y que me va a matar”.

Tras su detención, la pareja fue trasladada al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, donde en las próximas horas se definirá su situación legal.