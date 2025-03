Detienen al responsable del apuñalamiento masivo en la Plaza Dam de Ámsterdam, reportan varios heridos

La policía reportó que hasta el momento, el saldo preliminar es de cinco heridos luego del apuñalamiento masivo sucedido en Ámsterdam, la policía local informó que el presunto sospechoso del ataque masivo ha sido detenido.

El momento en que varias personas fueron atacadas ocurrió durante la tarde de este jueves 27 de marzo en la Plaza Dam, lugar turístico de los Países Bajos.

Plaza en la que sucedió el apuñalamiento masivo / Redes Sociales|

El agresor fue detenido con un cuchillo, y que, por el momento, se desconocen los motivos del ataque masivo. El acto ocurrió alrededor de las 15.30 horas y hasta el lugar de los hechos se han trasladado numerosos agentes de Policía de Ámsterdam, que han acordonado la zona a la que también llegaron ambulancias y hasta un helicóptero de urgencias.

A través de sus redes oficiales, la policía de Ámsterdam señaló que en la calle Sint Nicolaasstraat, se produjo el ataque dejando a varios heridos:

“Estamos presentes y bloqueamos la zona” y agregó que al momento “cinco personas resultaron heridas. Un sospechoso fue arrestado”.

Al menos cinco heridos reportan hasta el momento / Redes Sociales|

Femke Halsema, alcaldesa de la capital neerlandesa, abandonó la sesión para reunirse con el fiscal en jefe, René de Beukelaer, además de con el jefe de Policía, Peter Holla, para conocer los detalles disponibles acerca de este lamentabla suceso.

Las autoridades se encuentran centradas en investigar las causas del apuñalamiento masivo, además de que han hecho un llamado a los residentes para que compartan fotografías y videos del apuñalamiento masivo.

In a stabbing incident at the Sint Nicolaasstraat nearby the Dam square five people have been injured. One suspect has been arrested.

— Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 27, 2025