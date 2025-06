Detienen a presuntos asesinos de la futbolista Cassandra Abigail Salguero

A más de cinco meses de la muerte de la seleccionada mexicana de futbol de playa Cassandra Abigail Salguero Menchaca, fueron detenidos dos hombres a quienes se les señala de ser sus presuntos asesinos.

Fue el pasado 26 de diciembre cuando la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la lamentable noticia sobre la muerte de la futbolista de apenas 21 años.

Días antes de su muerte, Abigail (playera 4) jugó un torneo internacional con el Tri/X |

"La FMF y la Selección Nacional de Futbol de Playa Femenil lamenta el sensible fallecimiento de Cassandra Abigail Salguero Menchaca. Nos unimos al dolor de su familia y amigos", se lee en la publicación de aquella vez.

En ese momento se desconocían las causas de la muerte de Cassandra Abigail, llamando la atención porque a mediados de ese mismo mes de diciembre había participado con el Tricolor en la Beach Soccer Cup 2024, realizada en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, este 5 de junio, el periodista de nota roja Antonio Nieto publicó un mensaje en X donde informó sobre la detención de dos hombres a quienes se les señala de presuntamente haberle quitado la vida a la futbolista mexicana con disparos de arma de fuego, luego de una fiesta en la alcaldía Iztapalapa.

Según el reportero Antonio Nieto, la futbolista fue víctima de feminicidio por dos hombres ya detenidos/X |

“Caen feminicidas de la seleccionada nacional de Futbol de Playa, Abigail Cassandra Salgueiro. Estos 2 detenidos por @PDI_FGJCDMX le dispararon el 25 de diciembre 2024 tras salir de una fiesta en @Alc_Iztapalapa”, se lee en el mensaje del reportero que acompañó con las fotos de los detenidos.

¿Quién fue Cassandra Abigail Salguero?

Cassandra Abigail Salguero, de apenas 21 años de edad, era seleccionada mexicana del Tricolor de futbol de playa, desempeñándose en la posición de defensa.

Nació el 5 de septiembre de 2003 y, junto a su hermana gemela Adriana Zarahi, practicó el futbol desde pequeña, alcanzando el profesionalismo con el equipo Club Marina CR Femenil, de la Liga TDP Femenil.

Desde 2023 pertenecía a la Selección Mexicana de futbol de playa, participando en la Acapulco Beach Soccer Cup 2024, donde el Tricolor quedó en cuarto lugar y Abigail disputó los tres partidos del torneo.

Abigail jugaba como defensa en la Selección de futbol de playa/X |

"No me cansaré de decir lo orgullosa que me siento de haber formado parte de esta gran Selección, con mucha entrega, dedicación y sobre todo con un enorme corazón y pasión. Súper contenta de esta gran aventura y nueva experiencia que quedará marcado por siempre, donde aprendí muchísimas cosas nuevas, dentro y fuera de la cancha", fue una de las publicaciones que hizo la futbolista en redes sociales.

