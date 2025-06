¡Esto costó el concierto de Lupita D’Alessio en el Zócalo!

El concierto de Lupita D’Alessio que se realizó el pasado 10 de mayo para festejar el Día de las Madres dejó a los asistentes con un buen sabor de boca, pero eso tuvo un costo para el erario.

La presentación en el Zócalo de la Ciudad de México costó más de 10 millones de pesos, de acuerdo con una respuesta de solicitud de información que solicitó El Universal a la Secretaría de Cultura capitalina.

El concierto de Lupita D'Alessio costó 10.3 millones de pesos / Redes Sociales |

“Por la realización del evento solicitado, el cual fue parte de los servicios integrales mencionados del contrato CULTURA/DGAF/010/2035, esta unidad administrativa emitió el oficio SC/SGFC/0617/2025, a fin de solicitar el trámite de pago ante la Dirección General de Administración y Finanzas de esta dependencia, por un monto de 10 millones 345 mil 245 pesos”, informó.

Lupita D’Alessio se retira de los escenarios

Por otro lado, la Leona Dormida ofreció una entrevista donde deja ver que su retiró este 2025 es algo seguro y desmintió tener problemas de salud.

La Leona Dormida terminará una serie de compromisos antes del retiro / Redes Sociales|

“No traigo ningún catéter. Nadie puede salir a trabajar con un catéter. No uso oxígeno. No uso silla de ruedas. Gracias a Dios puedo cantar de pie”, expuso.

Sobre su partida de los escenarios, Lupita D’Alessio indicó que habló con su productor para comunicarle que este año sería el último pues busca descansar luego de llevar décadas dentro de la música.

La cantante también descartó tener problemas de salud / Redes Sociales|

