Dakota Johnson reparte culpas por el fracaso de ‘Madame Web’

A más de un año del estreno de ‘Madame Web’, película de Marvel que prometía ser uno de los nuevos éxitos del universo de ‘Spider-Man’, su protagonista Dakota Johnson finalmente habló sobre el fracaso de la cinta en taquilla y en crítica.

La estrella de Hollywood, en una entrevista con el L.A. Times, fue muy clara al deslindarse de la responsabilidad: "No fue mi culpa", aseguró.

"Es difícil hacer arte con comités"

La actriz, conocida por su participación en la saga de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, explicó que el verdadero problema detrás del fracaso de 'Madame Web' radica en la forma en que actualmente se toman decisiones dentro de las grandes producciones de cine.

'Madame Web' fue un fracaso en taquilla durante 2024 / Redes Sociales|

"Actualmente, muchas decisiones creativas se toman en comités. O las toman personas sin un ápice de creatividad. Es muy difícil hacer arte de esa manera", dijo de forma contundente.

Johnson señaló que la cinta, dirigida por S.J. Clarkson, tuvo una transformación drástica durante el proceso de producción: "Lamentablemente Madame Web empezó como algo y se convirtió en otra cosa. Y yo simplemente estaba ahí, como si nada, en ese momento", afirmó.

'Madame Web' arrasó… en los Razzie

'Madame Web', estrenada en 2024, fue uno de los mayores tropiezos de Marvel en los últimos años. La película fue duramente criticada por el público y la prensa especializada, al grado de arrasar en la edición 2025 de los Razzie Awards, los conocidos 'Anti-Oscars' que premian lo peor del cine.

Dakota Johnson culpa a productores ejecutivos por lo malo de la película / Redes Sociales|

A pesar de las burlas y la mala recepción, Dakota Johnson dejó claro que el fracaso de la cinta no le preocupa: "No es que cargue con el fracaso de eso. Eso no es parte de mí, ni fue mi culpa. He hecho toda clase de películas y algunas no les ha ido bien. ¿A quién le importa? Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo", agregó.

El complicado camino de 'Madame Web'

La película explora el origen de 'Cassandra Webb' (Madame Web), un personaje con habilidades psíquicas dentro del universo de Spider-Man. Desde su planeación, la cinta generó expectativas por ser un intento de ampliar el multiverso arácnido, pero finalmente no logró convencer ni conectar con los fans.

Este nuevo testimonio de Dakota Johnson reabre el debate sobre las presiones que enfrentan los actores dentro de la maquinaria de los grandes estudios, donde las decisiones creativas suelen ser dictadas más por intereses comerciales que por propuestas artísticas sólidas.

La actriz se sinceró en una entrevista por los errores sobre la cinta / Redes Sociales|

