¿Dónde trabaja ahora Arturo Rivera, el chef Michelin que renunció a la taquería El Califa de León?

Arturo Rivera, el parrillero que recibió el reconocimiento de la Guía Michelin en mayo de 2024, ya tiene nueva casa: actualmente cocina en la taquería Polo Inn, ubicada frente al ITAM, al sur de la Ciudad de México, luego de su sorpresiva salida de El Califa de León, donde trabajó durante más de 20 años.

El llamado Chef Michelin, de 57 años, se volvió mundialmente conocido tras ser incluido en la prestigiosa guía gastronómica, pero su repentina fama lo llevó a tomar caminos distintos. Aunque su antiguo jefe, Mario Hernández, señaló que la fama lo convirtió en un "rockstar" por lo que mejor se fue del lugar que lo vio crecer.

“Salí en muy buenos términos. Me siento muy agradecido con ellos. Mírame, no soy ningún rockstar. ¿Qué rockstar viajaría en Metro?”, expresó en entrevista para el El País.

Don Arturo Rivera ahora es feliz desde otra taquería / Redes Sociales|

Chef Michelin fue engañado

Poco después de recibir su estrella Michelin, la primera que otorga la guía honoris causa a un taquero, firmó un contrato de exclusividad con un representante de talentos llamado Pablo Uribe Flores Chapa, quien le ofreció nuevas oportunidades comerciales y le bajó el cielo y las estrellas.

Sin embargo, este contrato pronto le trajo complicaciones legales. Según relata, firmó sin entender completamente los términos y ahora enfrenta amenazas legales si busca comercializar su imagen de forma independiente.

El representante busca quedarse con el 80% por ciento de sus ganancias, por lo que Arturo buscó terminar con ese acuerdo, pero el casa talento se ofendió y hasta amenazó con demandarlo si hace negocios con su propio nombre.

En el Califa de León, Arturo trabajó por 20 años / Redes Sociales|

Polo Inn: su nueva casa de tacos

Actualmente, Rivera trabaja de lunes a sábado en Polo Inn, donde ha retomado su pasión por la parrilla sin perder la sencillez que lo caracteriza. En este nuevo proyecto, continúa sirviendo los tacos que lo llevaron a la cima, pero con la misma humildad de siempre.

Mientras tanto, aún busca el apoyo legal necesario para resolver su situación contractual: “Un abogado altruista me ayudó a enviar el contrato de recesión, pero el representante lo rechazó, me insultó y me amenazó. No vivo con miedo, pero sí un poco temeroso”.

En su nueva taquería presume su reconocimiento Michelin 2024 / IG: @polo.inn|

El humilde parrillero que conquistó Michelin

La historia de Rivera es la de un hombre que dejó la escuela a los siete años para ayudar a su familia. Vendió chicles, cigarros y trabajó como taxista hasta que su cuñada lo llevó a El Califa de León. Ahí perfeccionó su técnica, que ahora lo ha llevado a ser reconocido por Michelin.

A pesar de los conflictos, el chef sigue cocinando con la misma pasión, mientras espera resolver sus problemas legales y continuar compartiendo su sazón, ahora desde una nueva trinchera.

