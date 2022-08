Devin Ratray, actor de Mi Pobre Angelito, es investigado por presunto abuso

Los actores de las películas navideñas, Mi Pobre Angelito, tuvieron un vida llena de escándalos tras hacerse famosos, por el ejemplo, Macaulay Culkin, quien tuvo problemas de adicciones.

Sin embargo, no fue el único, pues ahora Devin Ratray, quien interpretó a uno de los hermanos del protagonista en la cinta, es investigado por las autoridades de Nueva York tras ser acusado por presunto abuso.

Una de sus amigas cercanas fue quien lo denunció. En su declaración, la mujer reveló que fue drogada por el actor de Hollywood en una visita a su departamento en Manhattan en el 2017.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", mencionó.

Cabe recordar que Devin Ratray se encuentra siendo bajo investigación actualmente luego de ser denunciado por su expareja de agredirla físicamente en diciembre del año anterior.

