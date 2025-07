Disney+ e ITV unen fuerzas para intercambiar series: 'The Bear' y 'Love Island' cambiarán de pantalla

La alianza entre Disney y el grupo británico ITV marca un hito en la relación entre plataformas estadounidenses y emisoras tradicionales del Reino Unido. Bajo este acuerdo sin precedentes, títulos populares como The Bear, Andor y Only Murders in the Building se ofrecerán de manera gratuita en la plataforma ITVX, mientras que producciones británicas como Mr Bates vs The Post Office y Love Island: All Stars llegarán a Disney+ sin costo adicional para los suscriptores.

La colaboración, bautizada como “Taste of ITVX” y “Taste of Disney+”, permitirá a ambas compañías vender publicidad en torno a los contenidos del socio. “Este acuerdo mutuamente beneficioso nos permite mostrar a nuestras audiencias complementarias una colección especialmente seleccionada de títulos”, señaló Kevin Lygo, director general de medios y entretenimiento de ITV.

El programa más famoso de Reino Unido llegará América / Redes Sociales|

ITV se lanza a la conquista del streaming

Con este movimiento, ITV refuerza su apuesta por competir en el terreno digital frente a gigantes como Netflix y Amazon Prime. La cadena británica ha comprometido más de 800 millones de libras en contenido para ITVX desde su lanzamiento a finales de 2022, con la meta de alcanzar 20 millones de usuarios mensuales y 2 mil millones de horas de streaming anuales en 2025.

Actualmente, ITVX reporta 14.3 millones de usuarios activos mensuales y 1.7 mil millones de horas transmitidas, según cifras al cierre de marzo.

Disney+ hará crecer su base de usuarios en Europa / Redes Sociales|

Disney+ busca un público más adulto

Por su parte, Disney+ busca ampliar su base de suscriptores en el Reino Unido, un mercado en el que aún se encuentra detrás de Netflix y Amazon. Joe Earley, presidente de Disney Direct-to-Consumer, afirmó: “Esta colaboración innovadora nos permitirá ofrecer a los clientes de Disney+ algunos de los programas más populares del Reino Unido y alentar a los usuarios de ITVX a descubrir las series galardonadas y películas taquilleras de Disney+”.

Claire Enders, fundadora de Enders Analysis, consideró que este tipo de acuerdos son fundamentales para la supervivencia de las emisoras públicas en un mercado dominado por el streaming. “Es un paso importante en la dirección correcta. La competencia con series estadounidenses populares es costosa, y las televisoras británicas no siempre pueden hacer frente a esa inversión”, afirmó.

Para Enders, este acuerdo no solo beneficia a ambas partes, sino que marca el inicio de una tendencia que podría extenderse por toda Europa: “Tratos como este deben fortalecerse si se quiere tener un impacto duradero”.

Ambas cadenas se unieron para competir contra Netflix y Amazon Prime / Redes Sociales|

