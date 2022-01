Disney preparará película live-action de Los Aristogatos

Disney continuará realizando películas live-action, una fórmula que les ha traído buenos resultados en los últimos años. En esta ocasión la película que será adaptada a la vida real es la de "Los Aristogatos" de acuerdo con información de Deadline.

Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en una etapa muy temprana para su producción, aunque según el portal que dio a conocer la noticia ya se empiezan a planear las apariencias de los personajes.

Will Gluck y Keith Bunin serían los encargados de realizar el guion de la película, no obstante, aún no se tiene al director de la película de Disney.

En los últimos años, la empresa de Mickey Mouse ha realizado distintas películas de dibujos animados en live-action, siendo Cruella, La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León, algunos de sus éxitos más recientes en esta modalidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COVID-19: AUSTRIA ORGANIZARÁ SORTEO DE LOTERÍA EXCLUSIVO PARA PERSONAS VACUNADAS