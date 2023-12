Dj denuncia robo y quema de su camioneta, luego de participar en festival de Tulum

Mediante redes sociales, el Dj Diamanté Anthony Blackmon, mejor conocido como Gordo, denunció que su camioneta fue robada y luego quemada, tras su participación en el festival Zamna, Tulum.

El artista guatemalteco-estadounidense compartió un video en lo que explica lo que sucedió, además de una fotografía de la camioneta, la cual ya se ve totalmente quemada en un lugar con vegetación.

“ Tengo malas noticias. Tratamos todo el día de resolver esto, pero ayer, en México, en Tulum... No pudimos encontrar el coche después de la fiesta, íbamos directamente del Zamna al aeropuerto para agarrar mi vuelo a Punta del Este (Uruguay) y no pudimos encontrar el coche y, 30 minutos después, encontramos el coche quemado, a un lado de la carretera, con todas mis cosas adentro quemados, mi pasaporte, mi computadora que tenía ahí con mi álbum, mi ropa. No tengo ropa. No tengo tarjetas, alguien ha estado usando mis tarjetas”, comentó el Dj Gordo.

El músico agregó que por fortuna está bien de salud, sin embargo, buscará conseguir un nuevo pasaporte que le permita presentarse en los conciertos que tiene programados para inicios de enero en algunos países de Sudamérica como Argentina, Colombia y Brasil.

