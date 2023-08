Doble de Luis Miguel, Andrés Rey, afirma que suplantó al cantante en algunos conciertos

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha sido marcado por la controversia. Durante el inicio de su gira en Argentina, varios fans levantaron sospechas sobre la autenticidad del cantante en el escenario, citando notables cambios físicos.

Andrés Rey, un imitador conocido por su sorprendente parecido con "El Sol", ha avivado el fuego de la polémica. En entrevistas recientes, Rey afirmó haber reemplazado a Luis Miguel en varias ocasiones, incluyendo un notable concierto en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis en 2010. Según Rey, fue llamado a escena después de que Luis Miguel abandonara el concierto debido a problemas técnicos con el sonido.

Además, Rey recordó un evento en 2008 en Punta del Este, Uruguay, donde se presentó frente a una multitud de 14,000 personas. Muchos asistentes se quedaron con la duda de si realmente estaban viendo al verdadero Luis Miguel.

Sin embargo, no todo es como parece. En 2015, Luis Miguel abordó estos rumores en una entrevista, negando categóricamente la existencia de dobles o imitadores que lo reemplacen en sus conciertos. "No, no lo soy. Ojalá tuviera dobles", comentó el cantante, refiriéndose a las constantes especulaciones sobre su identidad en el escenario.

A pesar de las afirmaciones de Rey y las negaciones de Luis Miguel, la controversia continúa. Mientras algunos fans defienden fervientemente la autenticidad de su ídolo, otros se sienten traicionados y engañados.

El debate sigue abierto: ¿Es realmente Luis Miguel quien se presenta en el escenario o es simplemente un juego de luces, sombras y dobles?

