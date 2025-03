Donald Trump amenaza a Vladimir Putin si no firma acuerdo con Ucrania: "Vendrán consecuencias devastadoras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con devastadoras consecuencias para Rusia si el presidente ruso, Vladimir Putin no firma el acuerdo del alto al fuego por 30 días con Ucrania.

Trump declaró este ultimátum mientras discutía sobre los esfuerzos de su administración por poner fin a la guerra que han mantenido Ucrania y Rusia durante estos últimos años.

¿Aceptará acuerdo Vladimir Putin? / Redes Sociales|

En un momento, el presidente fue cuestionado sobre que alternativas iba a hacer si Rusia se negaba a firmar este acuerdo, a lo que Trump respondió: “Hay cosas que no serían agradables en un sentido financiero. Puedo hacer cosas financieramente que serían muy malas para Rusia. No quiero hacer eso porque quiero tener paz”.

“En un sentido financiero, sí, podríamos hacer cosas que serían muy malas para Rusia, que serían muy malas para Rusia. Pero no quiero hacer eso”, puntualizó.

Estas declaraciones llegan después que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que Ucrania había acordado un alto al fuego de 30 días, si Rusia también lo respalda.

Vladimir y Volodymyr en una reunión, ambos presentes por primera vez / NBC|

El cambio de Trump hacia Ucrania ha sorprendido a muchos, hace unas semanas, la visita del presidente Ucrania, Volodymyr Zelesnky, a la Casa Blanca, se hizo tendencia tras el trato que le dieron Donald Trump y su administración, burlándose de él.

Se le preguntó a Trump sobre si creía que Putin honraría el alto al fuego firmado el acuerdo, a lo que el mandatario estadounidense respondió:

“Todavía no hemos hablado con él, lo vamos a saber pronto. He recibido algunos mensajes positivos, pero un mensaje positivo no significa nada. Esta situación podría conducir a la Tercera Guerra Mundial”.

Por su parte, el secretario de Estado dijo que ahora la pelota “estaba en la cancha de Rusia”. Putin no ha descartado una tregua a corto plazo con beneficio de Ucrania.

Vladimir podría negarse a firmar acuerdo si es beneficio para Ucrania / CNN|

