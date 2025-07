Donald Trump lanza sus perfumes “Victory 45-47" :¿Cuánto cuestan y dónde comprarlo?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, ha lanzado oficialmente dos nuevas fragancias bajo su marca personal: “Victory 45” y “Victory 47”, perfumes que aluden directamente a sus dos periodos en la Casa Blanca y que están disponibles tanto para hombres como para mujeres.

El nombre “Victory 45” representa su primer mandato como el presidente número 45 de EE.UU., mientras que “Victory 47” hace referencia a su actual gestión como el presidente número 47 del país.

Cada frasco tiene un costo de 99 dólares, es decir, aproximadamente 1,800 pesos mexicanos. / AP |

Nuevos perfumes de Trump

Ambas fragancias se presentan como productos de lujo y patriotismo. Los frascos están diseñados en colores metálicos —rojo para “Victory 45” y dorado para “Victory 47” con un diseño robusto, grabados con la firma de Trump en relieve y con un empaque que refleja símbolos estadounidenses.

En el sitio web oficial del mandatario se puede leer la descripción del producto:

“Victory 47 is a bold and masculine scent for the man who wants to feel like a President.”

Ambas versiones están disponibles en presentación para mujer, con ligeras variaciones en la fragancia, pero manteniendo el mismo concepto visual.

Ambas versiones están disponibles en presentación para mujer. / X |

¿Cuál es el precio del nuevo perfume de Trump?

Cada frasco tiene un costo de 99 dólares, es decir, aproximadamente 1,800 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. También se ofrece un set especial que incluye ambos perfumes a un precio preferente. De momento, el producto solo puede adquirirse en Estados Unidos a través del sitio web oficial.

Este no es el primer producto con su sello. A lo largo de su carrera empresarial y política, Trump ha comercializado desde líneas de ropa hasta agua embotellada, todos con su nombre como principal valor de marca.

Ambas fragancias se presentan como productos de lujo y patriotismo. / X |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alertan por brote de sarampión en México: confirman casi 3 mil casos y 9 muertes