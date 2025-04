Donald Trump llena de elogios a Claudia Sheinbaum; la presidenta reacciona

El presidente Donald Trump aseguró que no busca perjudicar a México por la imposición de aranceles pero quiere recuperar las plantas automotrices y, de paso, llenó de elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un encuentro con su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario presumió que ha logrado que tres empresas de autos se queden en Estados Unidos y que tenían pensado invertir en suelo mexicano.

“Pero no busco perjudicarlos. Tenemos tres plantas automotrices que estaban en construcción en México. Dejaron de construirse ahí y ahora construirán en Estados Unidos debido a los aranceles”, declaró.

Donald Trump ve bien la reacción de México ante la aplicación de aranceles / Redes Sociales|

Trump llama a Sheinbaum “estupenda” y “fantástica”

Durante su discurso resaltó la buena relación que guarda con la mandataria mexicana debido a las pláticas que han tenido donde todo el tiempo ha sido muy cordial.

“No quiero perjudicar a México. Me gusta México. Y, por cierto, creo que la nueva Presidenta es una Presidenta magnífica y una mujer fantástica. Hemos tenido muchas conversaciones. Es muy elegante, una persona fantástica. Y ha sido muy amable”, expuso.

El mandatario asegura que Claudia Sheinbaum es muy elegante / Redes Sociales|

Claudia Sheinbaum responde a elogios

Pero no sólo el presidente Trump ha hablado bien de Claudia Sheinbaum, también lo hizo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, al decir que México ha sido moderado y pragmático a la respuesta de los aranceles no como lo hizo Canadá.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo prefirió mantenerse al margen y no comentar nada al respecto: “no quisiera comentarlo, la verdad”. La mandataria dijo que no ha hecho más que mantener las mesas de negociaciones para encontrar una solución a las condiciones del acero y aluminio.

La Presidente busca mantenerse al margen de los elogios / Redes Sociales|

