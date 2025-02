Donald Trump no detendrá los aranceles sobre productos de Canadá y México, ¿Cuándo entran en vigor?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha informado que México y Canadá tendrán aranceles a productos que pretendan ser comercializados en la Unión Americana y entrarán en vigor el 2 de abril de 2025.

El día de hoy, 26 de febrero, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que los impuestos a productos mexicanos y canadienses continuarán en marcha sin detenerse y será de un 25% a “todas” las mercancías. Anteriormente, iban a aplicarse a inicios de marzo.

Trump había autorizado una prórroga después que se impidiera el inicio de estos impuestos en febrero. El presidente Donald Trump anunció que los aranceles a las importaciones de México y Canadá entrarán en vigor el 2 de abril:

“Los aranceles siguen, no todos, pero sí muchos”, dijo durante la primera reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense había señalado el 4 de marzo como el plazo límite para que entrarán en vigencia los aranceles del 25% pero ahora el mandatario estadounidense no detendrá esta aplicación a los dos países.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum no descartó tener otra llamada con Trump para negociar la imposición de los aranceles.

La información continua en desarrollo.

Trump says he will not be stopping the tariffs on Canada and Mexico: I'm not stopping the tariffs. Millions of people have died..



Reporter: Even though there has a been 90% drop in border crossings



Trump: That’s mostly due to us pic.twitter.com/KK4s34D0bM

— Acyn (@Acyn) February 26, 2025