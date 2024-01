Durante el 2023 más de 142 mil motociclistas infringieron el reglamento de tránsito

Durante el 2023, 74 mil 478 motocicletas fueron llevadas a un depósito vehicular y a partir de la entrada en vigor de las modificaciones para mejorar la seguridad vial en septiembre, ingresaron 18 mil 353 unidades motocicletas y se recibieron 189 garantías; el principal motivo de infracción fue no utilizar el casco adecuado con 10 mil 195 casos, seguido de estacionarse en un lugar prohibido y conducir sin placa de circulación.

Esto, generó que en el 2023, se realizaran 142 mil 533 infracciones a motociclistas, el mes de abril fue el mes donde se elaboraron más infracciones con un total de 18 mil 455, seguido de mayo con 16 mil 558.

En el 2023, efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la SSC realizaron patrullajes para vigilar y agilizar la vialidad en la CDMX además brindaron apoyo la ciudadania y elaboraron programas basándose en las necesidades de la ciudadanía en materia de vialidad.

Durante el mes de mayo, entró en vigor una modificación al Reglamento de Tránsito con la que se pueden mover los vehículos que hayan estado involucrados en un hecho de tránsito, bajo ciertas condiciones, esto para agilizar la vialidad donde ocurrió el incidente.

Los casos cuando se pueden mover las unidades involucradas es cuando no existan personas lesionadas, solo existan daños materiales en los vehículos, que los conductores no se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia y cuando no haya daños en la vía pública.

Entre otras acciones, destacan las modificaciones al Reglamento de Tránsito para mejorar la seguridad vial para motocicletas misma que entró en vigor el 24 de septiembre, se realizaron firmas de acuerdos con agrupaciones motociclistas, además de lanzar una campaña de comunicación para informar y concientizar a las personas que conducen estas unidades.

Dentro de las modificaciones que se realizaron fueron al artículo 37, donde será motivo de trasladar la motocicleta a un depósito vehicular cuando se transporte a pasajeros menores de 12 años de edad, no utilizar el casco protector adecuado, transportar a más personas de la capacidad del vehículo, así como no portar la licencia de conducir vigente, ni tarjeta de circulación.

