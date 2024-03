Eclipse solar 2024: la UNAM lanza concurso de fotografía del eclipse total de sol

El 8 de abril de 2024, México será uno de los mejores lugares para presenciar un eclipse solar total, según el Instituto de Geofísica de la UNAM. Las condiciones climáticas serán óptimas y la duración de la fase total del eclipse será considerable.

Concurso de fotografía del eclipse solar 2024 de la UNAM

Se abre una competición al público en general con premios atractivos. Los interesados deben cumplir con requisitos como que las fotografías sean inéditas, originales y de autoría propia. No deben haber participado en competiciones similares ni haber ganado en otro concurso. Las imágenes no deben haber sido expuestas públicamente ni utilizadas con fines comerciales y no deben llevar ninguna marca de identificación. El registro y carga de las fotografías estarán disponibles del 9 de abril al 9 de mayo a las 18:00 horas. Los resultados se darán a conocer el 22 de mayo.

Premios para los ganadores

Primer lugar

Se ofrece un telescopio tipo Dobson de 76 mm y una suscripción a la revista digital "¿Cómo ves?", cuyas fotos ganadoras serán publicadas en la revista y formarán parte de la exposición itinerante del Gran Eclipse Mexicano 2024.

Segundo lugar

Se trata de unos binoculares 10×50 y una suscripción a la revista digital "¿Cómo ves?". Además, se indica que las fotografías también serán incluidas en la exposición itinerante del Gran Eclipse Mexicano 2024.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR ¿COMERÍAS VÍBORA DE CASCABEL? PUEDES HACERLO EN LA FERIA NACIONAL DE LA NIEVE 2024