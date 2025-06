EE.UU. impone restricciones de visa a familias y colaboradores de narcotraficantes para frenar el fentanilo

El 26 de junio de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa dirigidas a los familiares y colaboradores personales y comerciales de narcotraficantes con historial comprobado. La medida busca impedir su entrada al país y representar un freno a las actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró:

“La imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y estrechos colaboradores personales y comerciales no solo impedirá su entrada a Estados Unidos, sino que servirá de elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”

/ AP |

Estas medidas se encuadran en disposiciones migratorias que permiten declarar inadmisible a cualquier persona cuya entrada suponga un riesgo para los intereses nacionales.

La iniciativa fue presentada como parte de una ofensiva integral contra la distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas. Según Rubio:

“utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que entran a Estados Unidos y perjudican a los ciudadanos estadounidenses”

I am announcing a new visa restriction policy for family members and close personal and business associates of individuals sanctioned under Executive Order 14059. We will use all necessary tools to deter and dismantle the flow of fentanyl and other deadly drugs from entering our…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 26, 2025