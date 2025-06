Silverio sueña con tocar en Bellas Artes: “Como Juan Gabriel, pero en pelotas”

Silverio se alista para uno de los espectáculos más provocadores y delirantes del año: su presentación en el Foro Puebla el próximo viernes 27 de junio, donde promete un show “sin organización” y con invitados sorpresa, en el que, fiel a su estilo, no piensa planear nada para crear una experiencia única.

"Silverio no organiza, sino que desorganiza", aseguró el músico en entrevista exclusiva para Contra, al referirse al concepto detrás de su concierto. Para él, el público forma parte esencial del espectáculo, y por eso rechaza las fórmulas tradicionales: “Creo que eso es lo único que uno hace, es empezar como lo que puede suceder en un show, especialmente como el mío, pero no sé cómo terminará”.

Silverio y Grupo Marrano

Aunque no lo confirmó del todo, su Majestad Imperial dejó entrever que podría haber una aparición especial de Grupo Marrano. La banda, conocida por su irreverencia, colaboró recientemente con él en la canción ‘El Porn-star’. “Fue muy a gusto el cotorreo. Me fui a Monterrey a chambear con ellos, a hacer video, pues, a toda madre, musicazos impresionantes”, relató sobre cómo se dio la colaboración con ellos.

Confesó también su gusto por los corridos norteños clásicos: “Creo que hay un punto en el cual coincidimos, que es la fiesta extrema. Entonces, a pesar de que el estilo musical es diferente, creo que a fin de cuentas puede ser una muy buena mancuerna”.

El sueño: Bellas Artes… en pelotas

Como es habitual en Silverio, no se guarda nada. Cuando se le preguntó sobre un lugar donde aún no ha tocado y le gustaría presentarse, respondió sin filtros: “Tocar en Bellas Artes sería un lujo. En pelotas, por supuesto. Como un sinfónico como el de Juan Gabriel, pero en pelotas. Eso sería realmente, yo creo, un gran acierto en mi carrera”.

Su declaración, aunque excéntrica, refleja también una crítica satírica a la formalidad de los espacios culturales y el acceso limitado de ciertos géneros a ellos.

Sobre los corridos tumbados y la censura

Silverio también opinó sobre la censura a los corridos tumbados y la actual ola de críticas hacia este tipo de música. “Para mí cualquier tipo de censura es malo. Obviamente, pues, no estoy a favor de la violencia. Pero, pues, no sé, son expresiones artísticas y no tienen por qué ser políticamente correctas”.

Aunque prefiere los corridos de antaño, celebra que las nuevas generaciones estén marcando la pauta musical: “Me parece increíblemente bueno. Ahora sí que el colonialismo musical viene de acá para allá”.

