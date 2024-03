El día de usar las calcetas diferentes; te explicamos cuándo y por qué

¿Has escuchado que un día se usan calcetines distintos? Aquí te explicamos por qué el 21 de marzo ocurre este acontecimiento. Y es que el 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down y por ello es también el momento de 24 horas con calcetas diferentes.

Este día se conmemora con la finalidad de hacer consciencia sobre el hecho de que pese a lo que pudiera pensarse o creerse, las personas con Síndrome de Down también tienen la capacidad de aportar a su sociedad. Y la Asamblea General de la ONU estableció en 2011 que el 21 de marzo sería el Día Mundial del Síndrome de Down.

¿Por qué se usan las calcetas diferentes el 21 de marzo?

Utilizar calcetas distintas este día es gracias a una campaña que nació en 2018, y que Chloe Lennon, quien fue la pionera del movimiento Rock Your Socks, y ahí se pidió a la gente usar calcetines diferentes, se hizo y millones de personas lo llevan a cabo.

Asimismo, el uso de las calcetas distintas es una manera de pedir y garantizar educación, salud, empleo y todos los derechos para las personas con Síndrome de Down.

El Rock Your Socks es una campaña de concientización y recaudación de fondos para que la gente use calcetine divertidos en apoyo a la misión de la Asociación Síndrome de Virginia Down para servir a las familias e individuos de Virginia con síndrome de Down.

¿Qué es el Síndrome de Down?

Es el síndrome que tienen las personas que nacen con 46 cromosomas y que tienen una copia extra de uno de estos: el cromosoma 21. Es por eso también se conoce como trisomía 21.

El síndrome lleva el nombre de John Langdon Down, un médico británico que identificó por primera vez el síndrome.

¿Cuántos tipos de Síndrome de Down hay?

-Trisomía 21

-Translocación

-Mosaicismo

