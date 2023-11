¡El flow más pesado! Yoiker dice estar listo para la Red Bull Internacional en Colombia

Una vez más, Aczino y Yoiker representarán a México en la Red Bull Internacional, y aunque ninguno participa ya en competiciones locales de freestyle, han encontrado en esta maniobra "la clave" para llegar despejados mentalmente a Bogotá.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, 'El Flow Más Pesado' confesó que se siente preparado para su segunda Internacional, en donde llega "claro mentalmente" y podrá afrontar el reto de enfrentarse a los mejores del mundo para convertirse en uno de ellos.

"Puede jugarme a favor, porque creo que el hecho de no estar activo, el que la gente me tenga como en un concepto bajo, si quieres tenerlo así, pues me da mucho más, pues margen de sorpresa. Me siento en un momento muy claro mentalmente, creo que puedo afrontar la competencia bastante bien", apuntó. "Obviamente sé que van a estar los mejores del mundo, pero pues justo, si quiero ser el mejor en el mundo, pues yo quería ganar los mejores del mundo y creo que estoy listo para afrontar ese reto mentalmente", agregó.

Para Yoika, el error que muchos freestylers comenten en este torneo es el querer participar de la misma manera que los hacen en sus torneos locales, sin embargo, aquí es un solo fin de semana y no existe el margen de error.

"A veces la gente pierde un poco el enfoque, me refiero como más a los competidores de que a veces se quieren afrontar la Red Bull como afrontan, pues las ligas que tienen recurrentemente. Y en la Red Bull todo sucede tan rápido y es una vez al año, no hay margen de error", explicó.

El 'Güero' que al no participar en la FMS México, llega mucho más concentrado, y fue una táctica que le ha copiado al tricampeón Mauricio Hernández.

"Entonces como que mantener esa concentración es lo que te hace ganar una Red Bull y creo que justo Aczino ha logrado encontrar ese secreto para mantener la concentración y mantener el nivel tan alto que se le conoce en todas las batallas".

Yoiker relató que para no llegar fuera de forma a Bogotá, estuvo realizando sesiones de entrenamiento junto con Mau y otros freestylers como RC y Ghetto. Sin embargo, también reveló que ya no volverá a batallar en FMS, ni en Red Bull Nacional, solamente lo haría en otros países, aclarando que no se está retirando.

"Regresar a una Red Bull (Internacional) si es lo que te motiva, o sea, si quedo en el podio, pero ya competir en una nacional, al menos en México no. Sí, me gustaría competir en Estados Unidos, pero bueno, eso dependería ya de muchas cosas, no solo de mí."

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO CONSULTAR SI FUISTE SELECCIONADA EN EL PROGRAMA MUJERES CON BIENESTAR?