'El Gringo' Robert Alexander, esposo de Verónica Gallardo, fallece a los 74 años de edad

El exconductor de televisión, Robert Alexander Kalish, también conocido como 'El Gringo', falleció este sábado a los 74 años de edad.

Rober Alexander, reconocido por su programa 'Gringo en México', se casó con la periodista Veronica Gallardo hace más de 30 años, mujer con la que tuvo a su hijo, Patricio.

Kalish mostró complicaciones de salud, pues según su esposa, Verónica Gallardo, los problemas se agravaron porque el hombre no se quiso atender a tiempo.

“Todo pasó porque no me dijo nada. Hace 3 días no podía evacuar, y le di un laxante pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos. Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que estaba haciendo sangre”, comentó Gallardo en una entrevista para TVNotas.

Asimismo, la mujer señaló que durante la estancia de Kalish en el hospital, ella sufrió con los pagos, pues debido a los elevados costos, su tarjeta se bloqueó.

“Necesitan realizarle una endoscopia para saber por qué está sangrando. Este procedimiento me sale en 40 mil pesos. Además como ha necesitado sangre, ya le pusieron tres bolsas y de cada una son 7 mil 500 pesos. Por lo que ya hablé con su doctor y lo recibe en su clínica. Pero no puedo sacarlo de este hospital porque al querer pagar la cuenta la dividieron en dos partes, pero la tarjeta fue bloqueada por la cantidad a pagar. Entonces, tengo que resolver lo del banco”, sentenció Veronica.

