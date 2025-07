El mar retrocede más de 30 metros en Hawái tras sismo en Rusia: así se vivió el fenómeno

Un impactante fenómeno natural fue registrado en la isla de Kauai, Hawái, donde el mar retrocedió más de 30 metros luego del potente terremoto de magnitud 8.8 ocurrido frente a la costa de Kamchatka, Rusia, la madrugada del 30 de julio de 2025.

Videos tomados por residentes y cámaras de vigilancia en la bahía de Hanalei captaron el momento en que el agua comenzó a retirarse de manera abrupta, dejando al descubierto amplias zonas del fondo marino. Este tipo de movimiento repentino es considerado un indicador temprano de tsunami, por lo que las autoridades locales activaron alertas y recomendaron la evacuación de zonas costeras.

Este tipo de movimiento repentino es considerado un indicador temprano de tsunami. / X |

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el Pacífico Norte, con una profundidad aproximada de 20 kilómetros, y fue clasificado por organismos sismológicos internacionales como uno de los eventos más fuertes del año. Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para diversas regiones, incluida la costa de Hawái.

#BREAKING: Watch as a time-lapse captures the dramatic retreat of water at Hanalei Bay in Hawaii, receding over 100 feet from its usual shoreline. This marks the confirmed arrival of the tsunami in Hawaii, with the first wave now detected at Hanalei, following a powerful 8.8… pic.twitter.com/ddIdiuVrpF

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 30, 2025