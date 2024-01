El testamento es un documento importante ¡Entérate! Te explicamos porqué es necesario

El testamento es un trámite inevitable, que sí puede evitar problemas a futuro, ya que es un instrumento legal, pero mucha gente considera que es costoso y por eso no lo hacen.

Un testamento es el instrumento legal en el que se establece la voluntad de las personas para disponer de sus bienes y determinar, con el aval de un notario, cómo se distribuirá su patrimonio al momento de fallecer. Incluso, Yadira Huerta, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que para acceder legalmente a una herencia, el testamento es el único documento válido.

“La realidad es que eso de que dejo escrita mi herencia en un papel o en una servilleta, solo se ve en las películas o en las novelas. Es una idea muy romántica, porque en nuestro país el único documento que se puede hacer valer ante tribunales es el testamento público y abierto.

“En México tenemos miedo de llamar a la muerte. Cuando le preguntamos a la gente si ya hizo su testamento las respuestas más recurrentes son: tú ya quieres que me muera, qué tal si luego luego me muero; o no me quiero morir tan rápido”, dijo la especialista.

Para su elaboración ante un notario, el requisito es acudir de manera libre y voluntaria; al momento de nombrar a los herederos no es obligatorio detallar las motivaciones de cada una de las decisiones; y el mejor momento para iniciar el trámite es cuando las personas se encuentren sanas y en pleno uso de sus facultades, de tal forma que puedan elegir libremente quiénes serán los herederos y cómo se repartirá el patrimonio.

Lo más importante, dijo, es que se especifique puntualmente cómo quedará el reparto del patrimonio para evitar confusiones futuras, además de que el documento puede modificarse las veces que se considere necesario.

La profesora Huerta explicó que también se debe considerar es la designación de un albacea que de manera obligatoria debe quedar asentada en el testamento; se trata de quien únicamente se encargará de administrar y supervisar que se cumpla la voluntad del testador.

*Incluso, en tu localidad puedes estar pendiente y checar cuándo sea el Mes del Testamento o la llamada Jornada Notarial, periodos en los que las autoridades hacen promociones para realizar el trámite.

