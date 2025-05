Elección Judicial: INE permitirá entrar a la casilla con apuntes para saber por quién votar

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), exhortó a los mexicanos a acudir a las urnas con sus apuntes personales para emitir su voto, con algún tipo de apoyo. ¡Te contamos los detalles!

Las elecciones del 1 de junio en México

El próximo domingo 1 de junio de 2025, México tendrá una jornada electoral histórica, por primera vez, la ciudadanía elegirá mediante voto directo a integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo miembros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales. Por lo que el INE ha tenido que emitir nuevas estrategias para impulsar la participación ciudadana.

“Yo estoy segura de que este 1 de junio irán muchos a votar, iremos muchos a votar y seguramente cada uno de nosotros llevará su propio escrito por tantos números que tenemos que marcar. Yo iré acompañada de mis propias notas, como lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana antes de entrar a la casilla”. Señaló Guadalupe Taddei.

Garantías de transparencia en las elecciones

Tras inaugurar el “Foro Informativo para Personas Visitantes Extranjeras”, el cual fungirán como “observadores” electorales, el INE aseguró que habrá garantías para evitar cualquier tipo de fraude electoral, el próximo 1 de junio. Guadalupe Taddei, destacó que este proceso contará con transmisión en tiempo real de los cómputos distritales, visibles desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

“Vamos a estar transmitiendo los cómputos vía cámaras en cada uno de los distritos, y lo vamos a poder seguir desde donde estemos. En nuestro móvil, en nuestra casa, en la computadora, a gusto viendo una serie y viendo el sistema de cómputo que tenemos”. Señaló Taddei Zavala.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que es un derecho de cada ciudadano no acudir a las urnas el próximo domingo, pero es contrario a los estándares democráticos hacer campañas para tal fin.

“Negarse a acudir a las casillas es un derecho que cada quien podemos ejercer o no. Finalmente, es una decisión unipersonal. Hacer una campaña para decirle a la ciudadanía que no ejerza sus derechos a votar, a opinar, a decidir, a cambiar lo que considere debe cambiar o a refrendar lo que considere debe refrendar, no es apegado a los estándares democráticos ni a la integridad electoral”. Aseguró Mónica Aralí Soto.

La importancia de la participación ciudadana en las votaciones del 1 de junio en México

La participación ciudadana en las elecciones es fundamental para fortalecer la democracia en México. Asistir a votar permite que cada persona exprese su voz y contribuya a definir el rumbo del país. Mediante el voto, se eligen a los representantes y autoridades que tomarán decisiones clave que impactan en la vida diaria de la población. Además, una alta participación fortalece la legitimidad de los procesos electorales y de las instituciones públicas.

No acudir a las urnas deja en manos de otros la responsabilidad de decidir el futuro nacional. Por ello, ejercer el derecho al voto es un acto de responsabilidad cívica y compromiso con el bienestar colectivo.

