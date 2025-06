Elecciones judiciales en Jalisco: baja participación y poca afluencia en casillas este domingo

Hasta el momento en la zona metropolitana de Guadalajara, las elecciones judiciales de este domingo han transcurrido con tranquilidad, aunque se ha registrado poca afluencia en las casillas. ¡Te contamos los detalles!

El Instituto Nacional Electoral en Jalisco informó mediante un comunicado que a las 11 de la mañana estaban instaladas más del 97.0% de las casillas electorales sin ningún tipo de incidencia.

La poca afluencia en las casillas tapatías

Hasta el momento en los centros de votación, no se han registrado largas filas como en otro tipo de comicios, pero sí poca participación como refirieron los funcionarios de casilla de la sección 3148 en el distrito 10 en Zapopan, donde por el momento llegan grupos de no más de cuatro personas.

“Las personas no asisten a votar por falta de interés”

A través de redes sociales, los internautas han expresado su falta de interés en estas elecciones judiciales. “Siendo honestos, estas elecciones son un fraude, pocas personas irán porque el pueblo no es tonto, esto no es democracia, es una forma bonita de callar la amarga verdad. Ojalá nadie asista porque es una verdadera pérdida de tiempo, en Jalisco hay personas que no tienen para comer, esos son sus problemas reales, no estas elecciones inventadas, no hay interés y lo saben”. Es uno de los comentarios que se pueden leer en redes sociales y que han causado cientos de reacciones.

