¿Eliminarán escena de Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2?

Chris Columbus, director de la película Mi Pobre Angelito 2 (1992), ofreció una entrevista en la que habló sobre la posibilidad de eliminar la escena en donde aparece Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, asegurando que ese cameo se ha convertido en una “maldición” para él.

Es el San Francisco Chronicle el periódico que recientemente publicó una entrevista con Columbus, en la que el director lamenta aquella escena en la que Macaulay Culkin compartió cuadro con Trump, quien simplemente se interpreta a sí mismo como un hombre de negocios.

El director Chris Columbus expresó su deseo de eliminar la escena de Trump/X |

“Se ha convertido en una maldición, desearía que no existiera”, comentó el director, aunque, cuestionado sobre si eliminará esa escena donde sale Donald Trump, agregó: “probablemente me sacarían del país y seré considerado no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendré que regresar a Italia o algo así”.

En la cinta Mi Pobre Angelito 2, Trump hace una breve aparición en una escena para interactuar con Macaulay Culkin en la recepción, la cual se dio gracias a que fue una de las condiciones del empresario para permitirle a la producción grabar en el Plaza Hotel de Nueva York, propiedad del actual mandatario de Estados Unidos.

Se dice que Trump aprovechó que era el dueño del hotel donde se grabó para obtener una escena/X|

“Abusó de su posición para estar en la película”, declaró Columbus, agregando las palabras que le dijo Trump para llegar a un acuerdo: “La única manera que puedes usar el Plaza es si yo estoy en el filme”.

🎬 Es tendencia "Home Alone 2" porque el director Chris Columbus expresó su deseo de eliminar el cameo de Donald Trump, aunque dura menos de 5 segundos, manifestando temores por posibles represalias.pic.twitter.com/N8NlPX0dTl — ¿POR QUÉ ES TENDENCIA EN 𝕏? (@ULTIMAHORAENX) April 15, 2025

Quien también se ha mostrado en contra de la aparición de Donald Trump en la película Mi pobre angelito 2 es su protagonista, Macaulay Culkin, mismo que en 2023 firmó una campaña en internet que proponía “reemplazar digitalmente a Trump con un Macaulay Culkin de 40 años”.

