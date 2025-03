¿Elizabeth Olsen regresará al UCM como la Bruja Escarlata? Esto sabemos

Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda Maximoff (la Bruja Escarlata) en el UCM, confirmó que no regresará para las próximas películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. La noticia fue reportada por The Hollywood Reporter, donde la actriz indicó que actualmente no está involucrada en nuevos proyectos de Marvel.

Olsen, quien interpretó a la Bruja Escarlata en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y WandaVision, ha expresado en entrevistas su deseo de explorar otros personajes y proyectos fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En una entrevista con FM104, Olsen comentó: "Es un personaje al que me encanta volver cuando hay una manera de usarla bien... Si hay una buena manera de usarla, siempre estaré feliz de volver".

Olsen ha señalado que su participación en las películas de Marvel le ha proporcionado seguridad en su carrera, lo que le permite optar por proyectos más pequeños e independientes.

"Marvel ha sido algo muy constante a lo que he podido regresar y ha creado una sensación de seguridad en mi vida que me ha dado la libertad de elegir otros trabajos. "

A pesar de dejar el Universo Cinematográfico de Marvel, Olsen no descarta regresar si la historia de su personaje lo requiere. Actualmente, se concentra en nuevos proyectos en cine y televisión fuera del ámbito de los superhéroes.

¿De qué trata Wanda Maximoff (la Bruja Escarlata)?

Wanda Maximoff, conocida como la Bruja Escarlata, es un personaje del Universo Cinematográfico de Marvel y los cómics, caracterizado por su complejidad y poder. Nacida en Sokovia junto a su hermano gemelo Pietro, su origen se relaciona con un experimento que les otorga habilidades, mientras que en el UCM se vincula a la gema de la mente. Wanda posee habilidades telequinéticas y de manipulación de la realidad, lo que la convierte en una de las superhéroes más poderosas, capaz de alterar materia, manipular tiempo y espacio, y crear ilusiones.

