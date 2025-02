Ella es la periodista que descubrió tuits ofensivos de Karla Sofía Gascón: “Lo que encontré fue impactante”

Karla Sofía Gascón pasó de hacer historia por ser la primera mujer transexual nominada a los Premios Oscar en la categoría a Mejor Actriz, a ser repudiada, rechaza por Netflix y por el director de la película ‘Emilia Pérez’, dejando de formar parte de la promoción de la cinta y eso fue gracias a unos tuits con comentarios racistas que descubrió una periodista, de la cual por fin se descubrió su identidad.

Fue justamente hace dos semanas, el 23 de enero de 2025, que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones a la edición 97 de los Premios Oscar, en donde la película ‘Emilia Pérez’ se convirtió en las más nominada con 13 nombramientos, incluido el de Karla Sofía Gascón, quien por su trabajo como protagonista aspira a ganar en la categoría de Mejor Actriz.



Sin embargo, apenas unos días después comenzaron a hacerse virales en redes sociales unos mensajes de entre 2018 y 2022, en los cuales Karla Sofía Gascón a través de su cuenta de X, antes Twitter, realizaba comentarios racistas y agresivos, tocando temas desde la inmigración de musulmanes a España, la muerte en Estados Unidos del ciudadano afroamericano George Floyd, críticas hacia las decisiones de los propios Premios Oscar e incluso llamando “rata rica” a Selena Gómez, actriz con la que compartió créditos en la cinta ‘Emilia Pérez’.

¿Quién es Sarah Hagi?



Estos tuits fueron descubiertos y comenzaron a hacerse virales gracias a la investigación de Sarah Hagi, una periodista y activista canadiense de ascendencia musulmana, quien mediante un hilo en X enlistó los diferentes comentarios ofensivos que escribió Karla Sofía Gascón en el pasado.



“ No ha sido una conspiración, hago esto con muchas celebridades. Simplemente busqué un término y lo que encontré fue impactante. Sinceramente, nunca había visto tuits tan racistas de alguien que hace campaña activamente para ganar un premio Óscar”, declaró Sarah Hagi en una entrevista reciente con la revista Variety.



La periodista agrega que no es que nadie la haya alertado sobre esos tuits que escribió la actriz española en el pasado, simplemente fue su experiencia la que la llevó a hacer la investigación.

“ Podría haber mirado y no haber encontrado nada, era solo una corazonada. Además, no significaba necesariamente que alguien que dijera algo así tuviera tantos tuits racistas como tiene ella o tantos tuits anti musulmanes como tiene ella. Pero cuando tienes una experiencia como la mía, sabes cuáles son las señales de alerta, y para mí, eso fue una señal de alerta muy clara”, mencionó Sarah Hagi, agregando que las supuestas disculpas de la protagonista de ‘Emilia Pérez’ no fueron sinceras.



“ Nada. Es solo otra racista (...) Su disculpa no ha sido una disculpa. No ha mencionado a las comunidades a las que atacó ni ha reconocido el daño que ha causado”, concluyó.

