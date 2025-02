Netflix cancela a Karla Sofía Gascón de la promoción de 'Emilia 'Pérez'

Las cosas cada vez se ponen peor para Karla Sofía Gascón , pues en medio de los señalamientos por comentarios racistas y agresivos en redes sociales que hizo hace un tiempo, ahora la plataforma Netflix decidió eliminarla de la campaña de publicidad que se hace en Estados Unidos para la película 'Emilia Pérez', la cual ella protagoniza y tiene 13 nominaciones a los Premios Oscar, incluida la suya en la categoría de Mejor Actriz.



Según reportó el sitio The Hollywood Reporter, Netflix, encargada de distribuir este narcomusical producido por el francés Jacques Audiard, decidió no pagar los vuelos de Karla Sofía Gascón para que viaje desde España hasta California, Estados Unidos, en donde a lo largo de esta semana se realizarán varios eventos de promoción para la película.

Karla Sofías Gascón es la protagonista de la cinta 'Emilia Pérez'/AP |



Eventos a los que no asistirá Karla Sofía Gascón



Almuerzo de los Premios AFI (American Film Institute)/jueves

Gala de los Critics Choice Awards/viernes

Premios de los productores (PGA Awards)/sábado.



A todos estos eventos sí fue confirmada la presencia del productor Jacques Audiard, así como de las actrices Zoé Saldaña y Selena Gómez.

Netflix decidió dejar fuera a Gascón de la promoción en Estados Unidos/Netflix |



Karla Sofía Gascón podría pagar sus vuelos de avión y asistir a todos esos eventos, ya que sí tiene la invitación abierta, sin embargo, varios invitados de otras producciones y parte del circulo cinematográfico han amenazado con no asistir si va la protagonista de 'Emilia Pérez', según informó The Hollywood Reporter.



Si bien Netflix no ha comunicado de manera oficial la cancelación de Karla Sofía Gascón, su nombre e imagen han dejado de aparecer en anuncios, carteles, correos electrónicos y vallas publicitarias de la película 'Emilia Pérez'.



Karla Sofía Gascón se defiende de las críticas



Karla Sofía Gascón ha sido cancelada por tuits racistas y agresivos que escribió en el pasado, pese a que ella ha negado que son de su autoría o simplemente se limita a decir que fueron sacados de contexto.

Gascón descarta que sea racista, pues dice que si lo fuera, no hubiera trabajado con sus compañeras/AP |



“ Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo. Muchos de esos tuits eran sarcásticos, sacados de contexto y como parte de un hilo, que se convirtió finalmente en un libro mío. Me están usando. [...] Me siento sola”, comentó Gascón hace unos días para El País, agregando que no piensa renunciar a su nominación como Mejor Actriz en los Premios Oscar.



“ Si no batallo por el Oscar, significa que lo tiro todo. No voy a permitirles ese lujo a quienes odian”, comentó.