Karla Sofía Gascón dice que no renunciará a su nominación a los Premios Oscar

Karla Sofía Gascón descartó renunciar a su nominación a Mejor Actriz en los Premios Oscar, pese a ser señalada de que en el pasado escribió mensajes racistas en redes sociales, uno de ellos supuestamente contra su compañera en le película ‘Emilia Pérez’ , Selena Gómez, a quien calificó como una “rata rica”.



La actriz española, que hizo historia por ser la primera mujer transexual en ser nominada en la categoría a Mejor Actriz de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ha sido objeto de críticas luego de que se revivieron varios mensajes que escribió hace unos años en la red social Twitter, ahora X, en los que se muestra racista e incluso crítica las decisiones de los propios Premios Oscar.

Karla Sofía Gascón fue nominada por su trabajo en la película 'Emilia Pérez'/AP |



“ Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer.

“Karla Sofía Gascón”:

Porque en una entrevista con CNN, aseguró que no es racista ya que, si lo fuera, no hubiese trabajado con Zoe Saldaña. pic.twitter.com/oVLlIqhEqf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 3, 2025



“ No tengo nada que ocultar, por eso estoy aquí hablando contigo, no tengo por qué renunciar. Quien quiera apartarme que piense qué tal, yo solamente le pido que sea de verdad justamente y probando absolutamente que yo he escrito algo con un sentido para hacer daño, porque si no es así, el mundo en el que estamos va a ser muy difícil que lo recuperemos”, declaró entre lágrimas Gascón en una entrevista para CNN en Español.

En la entrevista que ofreció para CNN la actriz rompió en llanto/IG: @karsiagascon|



Karla Sofía Gascón niega haber ofendido a Selena Gómez



Uno de los mensajes que más han causado revuelo es uno en el que Karla Sofía Gascón se refiere a Selena Gómez como “una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, en referencia a Justin Bieber y su esposa Hailey.



Al respecto, la española reveló que tuvo una charla con Selena Gómez en la que le aseguró que ella no escribió ese mensaje.

Gascón negó haber ofendido a Selena Gómez/IG: @karsiagascon|



“ No es mío, jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le escribí, le mandé el post y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’. Me respondió ‘sabes que estoy contigo’”, comentó Gascón, quien reiteró que de ser cierto que es racista, no habría trabajado en la película ‘Emilia Pérez’ con Selena Gómez, que es de raíces mexicanas, y Zoe Saldaña, una actriz afroamericana.



“ Ellas me conocen perfectamente. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México y Estados Unidos acuerdan pausar los aranceles por un mes