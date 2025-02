Un día sin inmigrantes: Así protestaron en Estados Unidos con comercios cerrados y trabajos abandonados

En diversos estados de los Estados Unidos, se cerraron establecimientos comerciales en apoyo a la campaña "Un día sin migrantes", la cual protesta contra las políticas de deportación implementadas por el presidente Donald Trump. Esta iniciativa tiene como objetivo que los migrantes se abstengan de trabajar, asistir a la escuela y realizar compras, subrayando así su relevancia en la economía y en las comunidades locales.

En diversos estados de los Estados Unidos, se cerraron establecimientos comerciales en apoyo a la campaña "Un día sin migrantes". | Pixabay |

"Un día sin migrantes"

El 3 de febrero se llevó a cabo el evento "Un día sin migrantes" en respuesta a las deportaciones masivas de migrantes irregulares en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Organizado a través de redes sociales, la iniciativa invita a la comunidad migrante, tanto legal como irregular, a ausentarse de sus actividades diarias bajo el lema "no compras, no trabajo, no escuelas", con el objetivo de destacar su importancia en la economía estadounidense y apoyar a quienes están en situación de movilidad sin documentos.

Todos unidos...

2 / 3 / 25

Un día sin inmigrantes.

pic.twitter.com/FXZM7FgqYx — Macario Tamayo Bernal (@MacarioBernal3) February 3, 2025

El movimiento de la comunidad latina en Columbia, Maryland y Virginia ha cobrado importancia y se ha convertido en un llamado nacional en Estados Unidos. Aunque las repercusiones del movimiento de migrantes iniciado el lunes son aún inciertas, se han difundido videos en redes sociales que muestran áreas desiertas.

"Un día sin migrantes" es una protesta que nació en respuesta a las deportaciones masivas de migrantes irregulares en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. | Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Esto se sabe sobre los terremotos en Santorini