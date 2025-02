‘Emilia Pérez’ es acusada de plagiar un documental mexicano

La polémica película francesa, sigue dando de que hablar, ahora “Emilia Pérez”, una nueva controversia ha surgido. El cineasta argentino Flavio Florencio aseguró que se trata de un plagio al documental mexicano “Made in Bangkok”.

Acusan a Emilia Pérez de plagiar documental, especialmente, en esta escena / El Diario Noroeste |

¿De qué trata “Made in Bangkok”?

El documental mexicano habla sobre la vida Morgana Love, hay una escena en donde es grabada tras su cirugía de reasignación de sexo, similar a la presentada por Jacques Audiard en “Emilia Pérez”.

“Me sorprendió mucho que Emilia Pérez tenga una escena muy similar a la de mi documental en donde la protagonista observa su entrepierna después de una cirugía de reasignación de sexo. Él (Jacques Audiard) se está inspirando en mi película y mi película es la experiencia de Morganna, no es la experiencia de todas las mujeres trans del mundo que se van a operar a Bangkok”, declaró Flavio Florencio a El Diario de Chihuahua.

Acusan a Emilia Pérez de plagiar documental mexicano / Emol|

¿Procederán legalmente en contra de ‘Emilia Pérez’?

Flavio Florencio declaró que se reunirá con su equipo legal para determinar cómo proceder, aunque aún no es seguro si emprenderá acciones legales en contra de Jacques Audiard y su cinta “Emilia Pérez”.

“Cuando vi el video, no sé si es plagio, si es homenaje, si es inspiración, si es casualidad. Yo no sé lo que es, honestamente, porque no soy abogado y no soy experto en derecho de autor. Ahí viene mi pregunta: ¿Es inspiración, homenaje, casualidad -que no creo-, o copia?”, señaló el director.

Emilia Pérez ha estado envuelta en polémicas desde su estreno en la plataforma / Redes Sociales|

¿Qué dice Jacques Audiard sobre el presunto plagio?

En cuanto al director, Jacques Audiard, no ha reaccionado a las acusaciones de un posible plagio.

La nueva controversia surge a días de la entrega de los Premios Oscar.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Nayarit se suma a los estados que prohíben los corridos tumbados ¿Por qué razón?