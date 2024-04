Eminem revela su próximo álbum para 2024 'The Death of Slim Shady'

Eminem sorprendió a sus seguidores al anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "The Death Of Slim Shady" durante su participación en el Draft de la NFL.

Eminem anuncia su próximo álbum

Eminem anunció en un video promocional que lanzará su duodécimo álbum de estudio en el verano. El video también menciona la muerte del alter ego de Eminem, Slim Shady, y presenta una breve aparición de 50 Cent.

¿De qué trata el nuevo álbum de Eminem?

El nuevo álbum de Eminem sugiere el fin de Slim Shady, pero también podría indicar el surgimiento de un nuevo alter ego. Tras el éxito de "Music To Be Murdered By", Eminem busca regresar a la cima de la escena musical con su nuevo material discográfico, y ha compartido en redes sociales una medalla de recuperación de Alcohólicos Anónimos que indica los 16 años que lleva sobrio.

¿Cuándo saldrá el nuevo álbum de Eminem?

Según lo anunciado en la publicación de, el próximo álbum de Eminem, titulado 'The Death of Slim Shady (Coup de Grace)', será lanzado en el verano de 2024. A pesar de ello, aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, por lo que solo nos queda aguardar por más noticias por parte del rapero.

