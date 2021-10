Empleadas de Hooters en EE.UU. critican nuevo uniforme: 'Parece ropa interior'

Empleadas de Hooters en Estados Unidos han mostrado su descontento por los nuevos uniformes, los cuales son más cortos de lo habitual.

A través de videos en TikTok, trabajadoras expresaron sus quejas e incluso compararon los nuevos shorts con ropa interior.

"Así que Hooters consiguió nuevas bragas. Me refiero a pantalones cortos" y "Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar", fueron algunas palabras que mencionaron las mujeres.

La cadena de restaurantes ha sido criticada por muchos años por cómo viste a sus empleadas e incluso ha recibido demandas, aunque sigue siendo de las más reconocidas en México y Estados Unidos.

