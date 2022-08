Empresario de Jalisco se suicidó tras revelar fraude con video en Facebook

Luis Oswaldo Espinoza Marín, empresario de Jalisco y dueño de Asesores Jurídicos Profesionales, se quitó la vida el pasado sábado 6 de agosto luego de confesar fraude millonario a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

Agentes Ministeriales irrumpieron en su casa y fueron sorprendidos por Espinoza Marín quien les disparó en dos ocasiones con el arma que segundos más tarde usaría para suicidarse.

En el clip de apenas 4 minutos, el empresario pidió que no se tomaran represalías en contra de su familia o trabajadores, ya que él era el único responsable. Su cuerpo fue encontrado en la alcoba junto al arma y una carta.

“Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas, actualmente ya no puedo seguir adelante, todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados; ni mis familiares, ni mis compañeros de trabajo, ni mi esposa, ni mis hijos, a quienes pido perdón igual que a mis clientes, utilizaron de manera fraudulenta los recursos, el responsable, éticamente, civil, penal e histórica soy yo, suplico no sigan represalias sobre gente inocente.

“Actualmente no puedo seguir adelante ni con mi vida, los últimos seis meses de mi vida me siento anímicamente, física y moralmente destrozado, lo he perdido todo", al finalizar agregó: "Que solo Dios me juzgue”.

La historia comenzó a tener lugar el viernes 5 de agosto cuando los afectados del presunto fraude se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de Jalisco en contra de Asesores Jurídicos Profesionales, despacho al que entregaban dinero para la compra de bienes inmobiliarios a cambio de comisiones.

Aquel día los manifestantes revelaron que mensualmente recibían el 2 por ciento de sus inversiones, negocio que les parecía redituable pero de unos meses hacía acá que dejaron de percibir el ingreso, investigaron a la empresa y notaron que no estaba registrada, e incluso el dueño, Espinoza Marín, estaba ilocalizable.

El Fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó este lunes 8 agosto que ya se han presentado 208 denuncias, aunque según declaraciones de las víctimas podrían haber más de 10 mil afectados.

