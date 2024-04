Encapuchadas exigen justicia por el caso Renata y Maya, quienes fueron arrolladas por un Metrobús

Por la tarde de este miércoles un colectivo feminista cerró el paso a los autos sobre Insurgentes Norte y Eje 3 para exigir justicia por el caso Renata y Maya, quienes fueron arrolladas por un Metrobús en la estación Tlatelolco y presuntamente no se quieren hacer responsables.

Para que escucharan sus demandas, las mujeres encapuchadas y todas vestidas de negro cerraron la estación de la Línea 3 y realizaron algunas pintas en las instalaciones y rompieron los cristales de unos camiones.

“No queremos otra muerta aquí, no queremos otro accidente donde le quiten la vida a otra compañera. Este Metrobús no quieres hacerse cargo de los gastos funerarios de Maya y los gastos médicos de Renata”, explicaban una manifestante con altavoz en la mano mientras en una manta gigante decía: “Justicia para Ren y Maya”.

Metrobús responde a reclamo

Tras los hechos donde se vandalizó la estación Tlatelolco de la Línea 3, el Metrobús indicó que el Gobierno de la Ciudad de México se ha acercado con las inconformes para brindarles la atención requerida y que dejan abierto el canal de comunicación.

Por otro lado, el medio de transporte indicó que la Empresa Operadora involucrada en el accidente del pasado 10 de abril donde una unidad arrolló a la pareja de mujeres, brindó el apoyo “funerario conducente, mismo que fue acordado entre las partes en las mesas de trabajo derivadas de este hecho”.

“En cuanto a los gastos médicos de la persona lesionada, la Empresa Operadora de la unidad involucrada en el incidente, se encuentra realizando las diligencias conducentes para cubrir lo relativo a éste a la brevedad”, explicaron.

