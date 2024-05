¡Esa no, que traigo saldo! VIDEO: Doñitas cantan dolidas mientras viajan en camión

Cuando hay dolor en el corazón no se puede ocultar. Así lo demostró un grupo de mujeres mientras viajaba en un camión con rumbo desconocido.

En un video que se está haciendo viral en redes, las señoras empezaron a interpretar a una sola voz ‘Sí quiero volver’ de Los Temerarios: “Mas no quise saber, pero en mi corazón… Sin querer nació, de nuevo el amor”.

Señoras cantan tema de Los Temerarios

Mientras el chofer de la unidad las llevaba a su destino, sin darse cuenta, las doñitas alzaron la voz para seguir con esa balada, a la cual le hacían caras de desamor y dolor.

Y fue precisamente en el coro que ya no aguantaron guardar tanto sentimiento que de nuevo se unieron para cantar: “Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios que… te quiero ver, te quiero ver. Que mi orgullo se quiebra, si tú me lo pides, sí quiero volver”.

Al final no les importó que las estuvieran grabando, la mujeres sólo se voltearon a ver y terminaron la canción de Los Temerarios y le pedían al conductor que no le bajara mientras alzaban las manos de un lado a otro como si estuvieran en un concierto.

Imagínate vivir en Suiza y perderte esto!! pic.twitter.com/QFRE3iEtmR — Avi (@avieu) May 29, 2024

