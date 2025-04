¿Esposo de Maribel Guardia modificó el testamento de Julián Figueroa?

El pleito entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón parece no tener fin, más ahora que se sospecha que el esposo de la actriz, Marco Chacón, pudo haber falsificado el testamento de Julián Figueroa.

La defensa legal de la esposa del cantante fallecido, Fernando Lozano, detalló que se encontraron bastantes irregularidades en el documento, ya que todo indica que el hijo de Joan Sebastian no alcanzó a repartir sus bienes, así que sus cosas se repartirán en partes iguales entre su hijo y conyuge. +

“Cuando muere Julián, el esposo de Maribel, el señor Chacón, llama a Imelda y le dice: ‘oye, tu marido murió intestado, por eso no tienes ningún derecho a heredar, todo lo va a heredar tu hijo’… Van a Cuernavaca, que tampoco debieron haber ido ahí porque Julián vivía aquí y murió aquí, entonces presentan el escrito que se llama de denuncia del intestado, se la dan a firmar a Imelda, pero Imelda no lo lee, pero ahí sí dice que Imelda es heredera junto con su hijo”, detalló.

Maribel Guardia busca proteger los intereses de su hijo fallecido / Redes Sociales|

Encuentran testamento falso

El abogado de Imelda contó al programa ‘De Primera Mano’ que a raíz de lo ocurrido empezó con la búsqueda del testamento que le hicieron saber a su clienta, pero nunca lo encontraron en ningún estado hasta que apareció uno hecho en Zihuatanejo, Guerrero, pero que contiene una falsa firma.

“Entonces llega el testamento que aquí traemos y resulta que la firma del famoso testamento se ve a leguas que es una firma falsa. Además, el testamento se otorga en Zihuatanejo cuando hay pruebas de que Julián ese día estaba aquí en la Ciudad de México. Si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar, obviamente ese testamento es falso”, expuso.

Marco Chacón es quien ha estado asesorando a la actriz / Especial|

Imelda trató de evitar un pleito

Luego frente a los medios, el abogado dijo que Imelda trató de llegar a un acuerdo con Maribel Guardia, pero ella no quiso pues se apegó a la decisión de su esposo que también estuvo presente en ese momento.

“Le comenté a Imelda: '¿estarías dispuesta a tener una plática citatoria conciliadora con tu exsuegra, para ver si podemos llegar a un acuerdo?’ Me dijo: ’sí’ y la busqué inmediatamente… cuando la juez instó a las partes a tener una negociación, una plática conciliadora, el señor Marcos dijo que no y la señora se apegó a esa decisión, dijo: ‘yo me atengo a lo que resuelva el tribunal conforme a derecho’", explicó.

Esta sería la presunta falsa firma de Julian Figueroa / Redes Sociales|

