EU lanza millonaria recompensa por Los Chapitos: ofrece hasta 10 mdd por sus líderes

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su acción contra el grupo criminal Los Chapitos, anunciando nuevas sanciones y una campaña internacional para capturar a sus líderes. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Estas acciones se dan como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo, del cual se responsabiliza directamente a la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses acusan a esta estructura de operar una red internacional de distribución de drogas sintéticas.

“Estas acciones están dirigidas a interrumpir el suministro de químicos ilícitos y equipos de laboratorio utilizados para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo, que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año”, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Los Chapitos, a powerful faction of the Mexico-based Sinaloa Cartel that facilitates illicit fentanyl trafficking and production. Los Chapitos-controlled laboratories are responsible for…

— Treasury Department (@USTreasury) June 9, 2025