Eva Daniela, novia del productor Juan Osorio: “Nuestro amor es de verdad”

La relación entre Juan Osorio causó controversia hace dos años y tres meses que iniciaron su noviazgo, por la diferencia de edad entre ambos. Hace poco, el productor cumplió 66 años, y la joven actriz tiene 28. Sin embargo, hoy la pareja sigue feliz y más enamorada que nunca. Recientemente, tomaron un crucero que los unió más como pareja, como nos cuenta Eva Daniela.

“Estoy muy contenta, necesitábamos mucho este viaje los dos. Inicialmente, la ida a Miami, sería para ver locaciones del trabajo de Juan y aprovecharíamos para cenar y festejar su cumpleaños”.

Pero el viaje de trabajo en realidad se trataba de una sorpresa muy romántica: “Allá Juan me comentó que tendríamos que cambiarnos de hotel. Preparé la maleta para movernos, pero de pronto veo que llegamos al puerto y me tenía la sorpresa de que íbamos a tomar un crucero”.

A más de dos años de iniciar su noviazgo, esta fue la primera vez que viajaron juntos: “Habíamos hecho otros viajes, pero nunca yo sola con Juan. Fue lo máximo porque fueron 10 días, y recorrimos el Caribe, Las Bahamas, Puerto Rico y República Dominicana”.

Y aunque el productor de televisión casi nunca sale de viaje porque trabaja mucho, su novia nos detalló cómo disfrutaron de su amor: “Vivimos experiencias increíbles. Fuimos al casino, al antro, nos subíamos a los toboganes, comíamos todo el día y parecíamos niños chiquitos. Nunca había visto a Juan tan contento y se lo merece porque trabaja mucho.

Nosotros acabamos de cumplir dos años y tres meses de novios, pero durante ese tiempo se le juntaron dos proyectos que fue ‘El Último Rey’ y ‘La Herencia’, así que estas fueron las primeras vacaciones de novios y la verdad para mí ha sido una experiencia única. Siento que mi relación está más fuerte porque yo también lo quería conocer en un plan más romántico y me encantó”, dijo Eva Daniela.

Eva Daniela proviene de una familia muy conservadora y sobre este tema nos compartió: “Los dos sabemos que nos queremos bien, que nuestro amor es de verdad. Yo vengo de una familia muy conservadora, pero creo que ahora, como han pasado las generaciones, también los papás se dan cuenta que el amor a veces no es como nos lo enseñaron”.

“En mi caso, yo vivo en mi casa, Juan vive en la suya, pero creo que nos hemos dado el tiempo para conocernos en el noviazgo y que lo nuestro será para toda la vida. Y esto era fundamental para dar otro paso a la relación”.

Sobre las críticas que recibieron en su momento, respondió: “Yo me he mostrado como soy, auténtica, y Juan me ama de una manera en la que te puedo decir que yo no conocía el verdadero amor. De mi parte le he dado amor, lo respeto muchísimo, lo valoro y nunca le sería desleal”.

Sobre una boda y cómo la sueña dijo: “Fecha de boda no tenemos y estos años que llevamos de relación he sido feliz. Juan siempre me decía que el tiempo siempre nos iba a dar la razón y conforme pasa el tiempo, me siento más tranquila, más contenta”.

El productor de Televisa es americanista de hueso colorado y ahora Eva comparte esta pasión por el fútbol:

“Yo soy de León, pero ahora he vivido el futbol con Juan, y ha sido algo muy diferente porque él es apasionado de corazón y americanista a morir. Tiene toda la colección de los uniformes. Me ha invitado al palco del Estadio Azteca y me encanta ir porque lo veo como niño que brinca, grita y eso me pone muy feliz”, concluyó.