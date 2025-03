¡Evanescence lanza una nueva canción para el anime Devil May Cry!

Evanescence ha anunciado su regreso tras cuatro años sin nueva música, lanzando una canción titulada "Afterlite" para el anime de Netflix, Devil May Cry. La banda, liderada por Amy Lee, colabora con Capcom en este tema que promete ser oscuro y gótico.

La banda de rock gótico Evanescence ha anunciado que su nuevo sencillo formará parte de la serie animada Devil May Cry de Netflix, basada en la franquicia de videojuegos de Capcom. La noticia fue compartida en su cuenta de Instagram, donde publicaron un póster con Dante, el protagonista de la serie, para anunciar el lanzamiento de la canción.

Our new single, "Afterlife", from the @netflix series Devil May Cry, hits streaming platforms THIS FRIDAY! Lyric video featuring exclusive clips from the new series will drop this Thursday at 9am PT, Stay tuned for updates!https://t.co/LOxAJBT2Fq pic.twitter.com/oROWDFx8f5

— Evanescence (@evanescence) March 24, 2025