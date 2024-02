Exatlón México: Descubre qué equipo perderá una integrante para el domingo de eliminación

La semana 14 de ‘Exatlón México’ trajo nuevas sorpresas para los competidores, ya que para este viernes 9 de febrero uno de los equipos tendrá que poner a la atleta mas débil para que luche por su pertenencia el próximo domingo.

Antonio Rosique explicó que los ganadores de este día sumaran 10 puntos para su clasificación en futuras ediciones del programa.

Macky González llorar al saber que perderá una compañera

Antes de la serie por la Supervivencia, Macky González tomó la palabra para contar que su Equipo Azul es muy fuerte, pero lamenta estar lesionada y no poder ayudarlos en los juegos.

“El momento que estoy atravesando con este equipo nunca me imaginé llegar, gracias por soportarme. Me duele estar en esta situación, me duele no poder apoyarlos estoy aguantando porque no quiero que ninguna de las dos niñas se vaya”, declaró con los ojos rojos, pues la infección en su pierna hace que todavía no pueda regresar a competir.

La Supervivencia de Exatlón México fue sólo para los rojos

El encuentro principal entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul empezó con mucho ánimo, ya que ninguno quiere perder a una de sus atletas.

Al inicio de la prueba, los rojos se pusieron adelante por dos puntos, mientras los azules se esforzaron para sumar un tanto. Aunque las ganas no faltaron, el Equipo Azul sólo pudo conseguir 5 puntos, por lo que sus rivales se llevaron la victoria al sumar 10 puntos.

Ahora Sofía y Andrea tendrán la duda por saber si sus compañeros nombrará a una para luchar y evitar que la expulsen el próximo domingo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CELEBRAN LLEGADA DEL AÑO NUEVO CHINO CON DRAGÓN HECHO DE PIEZAS DE LEGO