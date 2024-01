‘Exatlón México’: Macky González está hospitaliza tras sufrir una fuerte infección dentro del reality

Macky González, desde hace dos semanas, se venía quejando de un dolor en una pierna, lo que provocaba que bajara su rendimiento dentro de ‘Exatlón México’.

De pronto dejó de aparecer dentro del reality, pero nadie decía dónde estaba o qué era lo que tenía. Sólo Antonio Rosique anunciaba que se estaba recuperando de una lesión.

Macky González aparece internada en un hospital

Pero ya reapareció Macky en un video, pero preocupó a sus seguidores pues estaba internada en un hospital. La atleta explicó que está muy mal debido a una infección que contrajo dentro de uno de los circuitos.

“Hola amigos, estoy en un hospital y qué pena que me tengan que ver en esta situación, pero les voy a contar lo que me está pasando. En el circuito de lodo me encontré una púa, se me clavó y se acercó al hueso y tengo que estar con lavados donde se me infectó la herida”, detalló.

Le mandan buena vibra a Macky González

Al momento de verla en una camilla, sus fanáticos le empezaron a mandar buena vibra para que se recupere pronto, pues el Equipo Azul sigue perdiendo las competencias, pero no se sabe cuándo regresará al programa.

“Recupérate pronto Macky, nuestras oraciones contigo”, “Venga máquina, tú puedes con todo”, “Pronta recuperación Macky, eres una campeona” y “Tu salud es más importante”, fueron de los comentarios de apoyo.

