Exconductor de TV Azteca: 'Tengo episodios de ansiedad, incluso con falta de aire'

Uno de los problemas a los que los mexicanos y el mundo en general se puede enfrentar es a la ansiedad, la cual no se fija si eres una persona pública o no, y este es uno de esos casos que no podrías creer por el profesionalismo que siempre ha demostrado el periodista y comunicador Mariano Riva Palacio.

El exconductor de TV Azteca publicó un video en sus redes sociales en dónde explicó de manera escrita en él que ha tenido algunos episodios fuertes de ansiedad que lo han llevado a realizar terapia.

"He estado un poco ausente de Twitter estos últimos 18 días. He tenido episodios muy fuertes de ansiedad, incluso con falta de aire. Ya estoy en terapia y voy avanzando, le estoy echando muchas ganas y voy avanzando, voy sintiéndome mejor. Gracias por leerme", comentó Riva Palacio.

En el video con duración de 83 segundos, el comunicador señaló que ha tenido que ir a terapia para poder sentirse mejor y ello le ha permitido darle las gracias a la vida y a su familia de que han estado con él para ayudarlo a salir adelante.

He estado un poco ausente de Twitter estos últimos 18 días. He tenido episodios muy fuertes de ansiedad, incluso con falta de aire. Ya estoy en terapia y voy avanzando, le estoy echando muchas ganas y voy avanzando, voy sintiéndome mejor. Gracias por leerme. pic.twitter.com/NyovHoz3iZ — Mariano Riva Palacio (@JMRivaPalacio) April 8, 2022

Finalmente, Riva Palacio dio un caluroso saludo a todas las personas que le han escrito en sus redes sociales para brindarle mensajes de apoyo y que con ellos junto al apoyo de sus seres queridos es lo que ha motivado a que se mantenga en pie de lucha, con su terapia y agradeciendo cada día de su vida.

