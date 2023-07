Exhiben fraude en La Casa de los Famosos México, ¿debía salir Sergio Mayer?

Sergio Mayer y Poncho de Nigris aparecían como finalistas. En La Casa de los Famosos México la conspiración está a todo lo que da. Desde sus primeras semanas el reality show de Televisa ha estado en el ojo del huracán tras la salida de una supuesta lista con el orden de los nominados, dondeaparecían como finalistas.

Team Infierno que abandona la casa, los señalamientos de fraude volvieron a ser tendencia en redes sociales. El domingo pasado, luego de la eliminación de Apio Quijano , el primer integrante delque abandona la casa, los señalamientos de fraude volvieron a ser tendencia en redes sociales.

La polémica surgió a raíz de un comentario hecho por la presentadora Ana Caty Hernández al arranque del programa La Jugada, que inicia después de la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Ana Caty Hernández hizo mención al cierre de LCDLF, pero mencionando a Sergio Mayer como el eliminado, cuando fue Apio quien dejó el reality show.

Aunque el comentario pudo tratarse de una confusión de la conductora deportiva, en redes sociales los fans más escépticos del programa no tardaron en reaccionar.

“Nicola y Apio y estaban muy arriba con los votos y sergio el que menos tenía. Sofía no andaba tan mal”, “Nicola y Apio y estaban muy arriba con los votos y sergio el que menos tenía. Sofía no andaba tan mal”, “Nicola y Apio y estaban muy arriba con los votos y sergio el que menos tenía. Sofía no andaba tan mal”.

Pese a que los señalamientos de fraude son constantes en redes sociales, los niveles de audiencia de La Casa de los Famosos México son muy superiores a los de su competencia MasterChef Celebrity.

Este lunes los siete integrantes que se mantienen dentro de la casa competirán por definir al líder de la semana. En caso de que ‘La Barby’ o Jorge Losa ganen, otro integrante del Team Infierno estará condenado a salir.