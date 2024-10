¿Existe pleito entre Danna y Belinda? Esto dijo la cantante de ‘Mala Fama’

Durante mucho tiempo se dijo que existía una rivalidad entre Danna y Belinda, pues son las dos artistas pop más cotizadas en México e que incluso desde pequeñas se disputaban papeles en las telenovelas.

Pero ahora, la intérprete de ‘Mala Fama’ aclaró el rumor de su ‘pleito casado’ con la actriz luego de que fueron vistas en una reunión que realizó Shakira para una colaboración con más artistas.

Danna niega rivalidad con Belinda

En entrevista, Danna explicó que nunca ha existido esa rivalidad y que fueron los medios de comunicación los que crearon todo, pues aunque no se ven mucho entre ellas no existen los problemas.

“Eso lo crea la prensa, y los fans, los anti-fans, no, la verdad que yo siempre los he admirado mucho, es la cuarta vez que nos vemos… Y creo que eso es más allá, lo que se crean allá afuera, que antes pasaba mucho, es muy de telenovela, es un ‘mexican core’, siento, pero no, para nada, nos llevamos muy bien”, recalcó.

Danna recuerda reunión con Shakira

La cantante también fue cuestionada sobre la reunión que sostuvo con Shakira, donde también asistió Kenia Os, Lele Pons, Fariana, Greeicy y Belinda.

“Estuvo increíble, fue increíble esa reunión, la tengo muy guardada en mi corazón. Fue un ambiente muy bonito, la verdad, vernos a todos allí acompañando a Shakira en esta canción (Soltera), en el videoclip, fue una reunión muy linda, estuvo muy cool”, finalizó.

