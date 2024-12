Facundo se va del programa de radio ¡Ya Párate! ¿Por qué renunció?

Luego de 22 años, este lunes Facundo se despidió oficialmente del programa de radio ¡Ya Párate!, el cual inició en 2002 junto a Omar Chaparro, Tamara Vargas y ‘Perico’ Padilla en la estación Los 40 Principales.

En un emotivo programa que incluyó llamadas de varias personas especiales como sus hijos y amigos, Facundo estuvo por última vez al aire en este programa, aprovechándose para despedirse, agradecer y contar algunas anécdotas, como cuando pensó que no duraría mucho en ese proyecto por no tener química con Omar Chaparro.

"El primer día que estuve aquí con Tamara, Omar y Perico, yo dije: 'yo creo que yo no voy a durar aquí, igual y un año o dos', esa fecha fue exactamente hace 22 años, un día como hoy, un 2 de diciembre, empezó ¡Ya Parate!

"Lo primero que dije fue 'Omar Chaparro no me cae muy bien, creo que su humor y el mío, no van ni al caso, pero a ver qué pasa'", recordó Facundo.

Antes de despedirse, Facundo se dijo agradecido por el equipo que lo respaldó, satisfecho por su trabajo hecho y también feliz porque ¡Ya Párate! fue su mejor experiencia laboral.

"Y digo 'lo hicimos', porque siempre hubo un equipo detrás, cosas de todos lados, no creo que alcance a agradecer a uno por uno (...) me siento súper orgulloso de poderme despedir, voltear para atrás y decir 'órale, yo hice todo eso', hicimos libro, juego de mesa, llenábamos el Auditorio, el Estadio Azteca, hicimos Foro Sol.

“No sólo es el proyecto más importante, sino el más feliz, porque llegar a un micro abierto a decir lo que quieras, es una responsabilidad pero también es una gran diversión (...) 22 años después volteo y digo 'creo que lo hicimos bien' (...) solo me queda decirles, adiós idiotas", comentó.

Si bien al aire no reveló los motivos de su renuncia, Facundo previamente ya había contado los motivos por los que dejó el programa de radio ¡Ya Párate!, durante una entrevista para el canal de YouTube del ‘Burro’ Van Rankin.

"Ya me harté, siento que estoy en un matrimonio por los hijos, siento que estoy en radio por dinero y siento que puedo ganar el dinero en otro lado que me apasione, se me acabó la magia, y dije 'ya estuvo, ya me harté", contó.

